مدير حياة كريمة: المبادرة تمثل "مشروع القرن" بالنسبة للدولة المصرية

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن مشروع حياة كريمة هو برنامج القرن بالنسبة للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه البرنامج الأضخم من حيث التمويل والأكبر من حيث النطاق الجغرافي والأعلي من حيث المستهدف البشري.

وأضاف الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن هناك حزم من التدخلات يتم تنفيذها كبيرة جدا، موضحا أن كافة أجهزة الدولة تعمل فى إطار متناغم ومنسق فى إطار حياة كريمة، حيث يعتبر الرئيس السيسي المشروع الأساسي لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحويل حياة الريفيين.

وتابع الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أن جميع تلك الجهود مسخرة لصالح هذا البرنامج، لافتا إلى أن هناك إصرار على إكتماله والنجاح فيه.