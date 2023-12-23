عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تهمة الانتحال تلاحقها.. جدل جديد بسبب كلودين جاي رئيس جامعة هارفارد

صدى البلد

بعد فضيحة استمرت لعدة أسابيع، أعلنت عالمة السياسة الدكتورة كارول سوين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه يتعين على جامعة هارفارد إقالة رئيستها، الدكتورة كلودين جاي، وتعيين قائد جديد.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” يعد سوين واحد من العديد من الأكاديميين الذين يُزعم أن جاي سرقتهم من أجل أطروحة الدكتوراه.

txt

انتحال للشخصية وسرقة أموال.. تحذير لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

txt

انتحال صفة وسرقة و4 متهمين .. قرار عاجل بالحبس وتفريغ كاميرات

وكانت كلودين جاي في قلب فضيحة الانتحال لعدة أسابيع، والتي بدأت عندما اكتشف الناشط المحافظ كريس روفو أدلة على أن جاي قامت بنقل المواد حرفيًا من باحثين آخرين لأطروحتها عام 1997، بعنوان "تحمل المسؤولية: النجاح الانتخابي الأسود وإعادة تعريف السياسات الأمريكية".

Haitian American Woman And Political Scholar Dr. Claudine Gay Is New Harvard President
الدكتورة كلودين جاي

وكشف تحقيق متابعة أجرته "Washington Free Beacon" أن جامعة هارفارد تلقت 40 اتهامًا إضافيًا بالسرقة الأدبية ضد كلودين جاي، تغطي سبعة من أعمالها المنشورة.

وقد وجد تحقيق داخلي في جامعة هارفارد أربع حالات من الاستشهاد غير الكافي، لكن جامعة “آيفي ليج” توقفت عن استخدام مصطلح الانتحال وبرأتها من سوء السلوك البحثي.

وبدلاً من ذلك، قال مسؤولو الكلية إن جاي ستقوم بتحديث أطروحتها للاستشهاد بالعمل الذي استخدمته بشكل صحيح.

كلودين جاي متهمة بسرقة فقرتين على الأقل من كتاب سوين، "الوجوه السوداء، الاهتمامات السوداء" لأطروحتها.

وتتولى الدكتورة كلودين جاي منصب رئيس جامعة هارفارد منذ سبتمبر، وهي أول أمريكية من أصل أفريقي تتولى قيادة الجامعة. 

واتهم المدافعون عنها روفو وشخصيات إعلامية محافظة بتدبير حملة تشهير عنصرية ضدها. ومع ذلك، فقد اتُهمت جاي نفسها باستخدام مناصبها المختلفة داخل الجامعة لتشويه سمعة الطلاب البيض و "تشويه المباني والبرامج والآثار المرتبطة بالرجال البيض.

ادعاءات الانتخاب التواصل الاجتماعي كلودين جاي جامعة هارفارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

مانشستر سيتي يوجه رسالة للنادي الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟.. الإفتاء: هذه آخر دقيقة وبعدها تُصلى قضاء

ترشيحاتنا

عاوز استريح .. اعترافات مثيرة للمتهم بالتعدي على صغير في القاهرة الجديدة

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

14 الف جنيه .. تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض

ترامب يدعو بايدن لمناظرة كجزء من الحملة الانتخابية

تهمة الانتحال تلاحقها.. جدل جديد بسبب كلودين جاي رئيس جامعة هارفارد

استولى على 6.485 مليون جنيه.. حبس مستريح الهواتف الذكية في سوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفطر له القلوب.. فيديو لشاب فلسطيني يتجول بين حطام المباني|شاهد ماذا قال؟

الأشرس قبل انتهاء العام| تحذيرات من طقس اليوم السبت.. الأكثر برودة لهذه الأسباب

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ