تهمة الانتحال تلاحقها.. جدل جديد بسبب كلودين جاي رئيس جامعة هارفارد

بعد فضيحة استمرت لعدة أسابيع، أعلنت عالمة السياسة الدكتورة كارول سوين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس أنه يتعين على جامعة هارفارد إقالة رئيستها، الدكتورة كلودين جاي، وتعيين قائد جديد.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” يعد سوين واحد من العديد من الأكاديميين الذين يُزعم أن جاي سرقتهم من أجل أطروحة الدكتوراه.

وكانت كلودين جاي في قلب فضيحة الانتحال لعدة أسابيع، والتي بدأت عندما اكتشف الناشط المحافظ كريس روفو أدلة على أن جاي قامت بنقل المواد حرفيًا من باحثين آخرين لأطروحتها عام 1997، بعنوان "تحمل المسؤولية: النجاح الانتخابي الأسود وإعادة تعريف السياسات الأمريكية".

الدكتورة كلودين جاي

وكشف تحقيق متابعة أجرته "Washington Free Beacon" أن جامعة هارفارد تلقت 40 اتهامًا إضافيًا بالسرقة الأدبية ضد كلودين جاي، تغطي سبعة من أعمالها المنشورة.

وقد وجد تحقيق داخلي في جامعة هارفارد أربع حالات من الاستشهاد غير الكافي، لكن جامعة “آيفي ليج” توقفت عن استخدام مصطلح الانتحال وبرأتها من سوء السلوك البحثي.

وبدلاً من ذلك، قال مسؤولو الكلية إن جاي ستقوم بتحديث أطروحتها للاستشهاد بالعمل الذي استخدمته بشكل صحيح.

كلودين جاي متهمة بسرقة فقرتين على الأقل من كتاب سوين، "الوجوه السوداء، الاهتمامات السوداء" لأطروحتها.

وتتولى الدكتورة كلودين جاي منصب رئيس جامعة هارفارد منذ سبتمبر، وهي أول أمريكية من أصل أفريقي تتولى قيادة الجامعة.

واتهم المدافعون عنها روفو وشخصيات إعلامية محافظة بتدبير حملة تشهير عنصرية ضدها. ومع ذلك، فقد اتُهمت جاي نفسها باستخدام مناصبها المختلفة داخل الجامعة لتشويه سمعة الطلاب البيض و "تشويه المباني والبرامج والآثار المرتبطة بالرجال البيض.