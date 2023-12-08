انتحال للشخصية وسرقة أموال.. تحذير لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود عمليات انتحال الشخصية وأنشطة الاحتيال على تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، حيث يستغل المحتالون خداع الضحايا لتحويل الأموال الخاصة بهم عبر التطبيق.

وبحسب صحيفة “New Straits Times” فإن هيئة CyberSecurity أو الأمن الإلكتروني في ماليزيا قالت إن هناك أنشطة احتيالية تتم باستخدام تطبيق واتساب WhatsApp، حيث يتظاهر المحتالون بأنهم أقارب أو أصدقاء للضحية ثم يقوم بإرسال رابط ويطلب من الضحية النقر عليه.

وسيفقد الضحية بعد ذلك إمكانية الوصول إلى حساب واتساب WhatsApp الخاص به بمجرد النقر على الرابط.

وقالت الهيئة في بيان: "سيقوم المحتال بعد ذلك بالاستيلاء على حساب واتساب المخترق واستخدام هوية الضحية لارتكاب عمليات احتيال. وسوف ينتحل شخصية الضحية عن طريق إرسال رسائل إلى جهات اتصال الضحية عبر حساب واتساب".

وأضافت الهيئة أن المحتالين سيزعمون أن الضحية في حالة طارئة ويحتاج إلى مساعدة مالية أو قرض لمساعدتهم على الخروج من الأزمة ويعدون بالسداد.

وفي هذه الحالة، سيتم تضليل جهات اتصال الضحية ويعتقد أن صديقه هو الذي أرسل الرسالة وينتهي به الأمر بخسارة المال.

وشددت الهيئة قائلة "ننصح الأشخاص بعدم النقر على أي رابط يتم استلامه عبر WhatsApp. لا تقم بأي تحويل أموال حتى يتم تأكيد ذلك والتحقق منه مع جهات الاتصال الخاصة بك".