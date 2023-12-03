قرار عاجل من جوجل يؤثر على جميع مستخدمي واتساب.. تفاصيل

مع اقتراب دخول قرار شركة جوجل حيز التنفيذ، تم تحذير جميع مستخدمي تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب لنظام أندرويد من أنه من المقرر أن يتم فرض رسوم جديدة عليهم في وقت ما خلال هذا الشهر.

ومن المقرر أن يتعين على مستخدمي واتساب WhatsApp الدفع مقابل تخطي حد التخزين السحابي لحساب جوجل Google Drive في حالة الاحتفاظ بنسخة احتياطية من محادثاتهم على واتساب.

وستبدأ شركة جوجل في احتساب الرسائل والوسائط الموجودة على تطبيق واتساب ضمن حد التخزين السحابي لحساب جوجل والذي يبلغ 15 جيجابايت، وإذا تم تجاوز هذا الحد من قبل المستخدم فسيتعين عليه الدفع مقابل الحصول على سعة إضافية.

وحذرت شركة جوجل جميع مستخدمي واتساب من هواتف أندرويد أنهم سيضطرون الدفع مع بدء تطبيق “الرسوم الجديدة” هذا الشهر، وإن عليهم التحقق من السعة التخزينية لديهم على حساب جوجل Google Drive.



وتقول جوجل إنها “ستستمر في إتاحة النسخ الاحتياطية لتطبيق واتساب على أندرويد في العمل، طالما أن المستخدم لديه مساحة متوفرة في مساحة تخزين حساب جوجل الخاص به، وإذا وصلت إلى حد التخزين الخاص بك، فسوف تحتاج إلى تحرير مساحة لاستئناف النسخ الاحتياطية عن طريق إزالة العناصر التي لا تحتاج إليها”.

وبحسب صحيفة “ ذا صن” البريطانية فإنه يمكن للمستخدمين تجنب الدفع مقابل سعة تخزينية إضافية في Google Drive، من خلال الآتي :