مياة الأمطار تغرق دولة عربية وتصيبها بالشال التام

أفادت غرفة التحكم المروري في لبنان بانه تم تحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي حيث لاتزال جميع الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا مقطوعة بسبب تجمع المياه نتيجة الأمطار.

وأشارت صحيفة بيروت نيوز الي الأوتوستراد هو الاخر شهد ليل أمس غرق عدد من السيارات وعرقلة لحركة السير.



وأبان ذات المصدر أن عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب 3 سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها جراء ارتفاع منسوب مياه النهر بسبب غزارة الأمطار في لحفد – جبيل.

و شهدت شوارع عدّة تجمّعات للمياه، ما ادى الى عرقلة السير عليها وغرق السيارات.

