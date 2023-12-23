مواعيد قداسات الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر خلال أعياد رأس السنة والميلاد

أعلنت مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر عن مواعيد القداسات التي ستقام خلال أعياد رأس السنة والميلاد، والمقرر أن تبدأ احتفالاتها اعتبارًا من غدًا الأحد.

وأوضح القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن قداس عيد الميلاد المجيد للأجانب المقيمين أو الزوار في مدينة الغردقة سيكون يوم غد الأحد، وذلك من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، مع الاحتفال الرئيسي في اليوم الثاني الذي يصادف الـ 25 من الشهر في الساعة 11 صباحًا.

وأضاف "أديب" ، أن هناك قداس ليلة رأس السنة يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر في الساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى قداس احتفالي في الأول من يناير في الساعة 11 صباحًا.

وبالنسبة للمصريين، ستنطلق قداساتهم اعتبارًا من غد الأحد الموافق 24 ديسمبر، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

يُذكر أن الأقباط الكاثوليك بدأوا صوم الميلاد المجيد منذ 10 ديسمبر، وخلال هذه الفترة يُجرى العديد من الصلوات والتسبيحات للاحتفال بمناسبة الميلاد المجيد.