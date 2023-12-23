خطفها لإشباع رغباته.. الشيف الذئب نهش براءة قاصر المطرية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية شيف سمك الي محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة المطرية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة خطف المجني عليها من غير تحايل أو اكراه بان استغل حداثة عمرها موهما إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

وقد اقترنت الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بغير قوة أو تهديد وكان وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وغواها بعبارات عاطفية تطورت لتبادلهما مراسلات نصية وصور جنسية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حتى سخرها له إشباعاً لشهواته وما أن الفرد بها بمسكنه حتى تجرد من ملابسه وجردها من ملابسها مداعبا مواطن عفتها فنال مقصده وارتضت شهواته حتى حملت منه.

وأضاف رمضان خالد المحامي، أن القانون المصري نص على أركان يجب توافرها لاكتمال جريمة الخطف وفقًا للمادة 288، على أن اختطاف طفل «ولد» لم يكمل 16 سنة، واختطاف «فتاة» تتفقان في أحكامهما العامة، لكن في حالة اقتران جريمة الخطف بأي جناية أخرى، مثل هتك العرض إذ كانت المخطوفة فتاة، فإن العقوبة تكون الإعدام.