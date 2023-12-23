غدا.. تونس تعقد الانتخابات المحلية

تعقد غد الأحد 24 ديسمبر 2023 الانتخابات المحلية في تونس، حيث سيحدد التصويت تشكيل المجلس الوطني الجديد للأقاليم والمقاطعات – وهو أحد مكونات رؤية الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة تشكيل السياسة في تونس.

وقالت وكالة "أسوشيتدبرس" الإخبارية الأمريكية، إنه تم تصميم المجلس التشريعي الجديد للتركيز على التنمية الاقتصادية، وقام المرشحون بحملات عبر الراديو حول بناء المدارس والطرق وغيرها من البنية التحتية ويعود هذا إلى الوعد الذي أطلقه الرئيس سعيد خلال حملته الانتخابية بتوزيع السلطة والأموال بعيدًا عن العاصمة التونسية.

وقال نجيب، وهو صاحب مقهى في منطقة حلق الوادي بالعاصمة تونس، والذي قال إن المرشحين في الانتخابات السابقة كانوا يضعون لافتات بشكل منتظم في جميع أنحاء مؤسسته: "كان الناس متحمسين في الانتخابات الأخرى، لكن لا أحد يتحدث عن هذه الانتخابات أو يواكب التطورات".

ووسط نقص مماثل في الحماس، لم يتوجه سوى 11% من الناخبين إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي حتى مع تزايد المخاوف بشأن المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأقرت تونس مؤخرًا ميزانية جديدة دون إجراء إصلاحات كبيرة يمكن أن تعزز الاقتصاد أو تجذب المقرضين الأجانب وتحتفظ بضوابط الأسعار والدعم للدقيق والكهرباء والوقود، هذا على الرغم من أن خفض الإنفاق الحكومي على الدعم هو أحد الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" هذا الشهر تقييمها بأن تونس معرضة لخطر كبير للتخلف عن السداد مع تصنيف CCC، مشيرة إلى أنها "لا تتوقع أن تتقدم الإصلاحات في عام 2024، في سياق الانتخابات الرئاسية".

وتأتي هذه الأحداث بعد أكثر من عامين من قيام سعيد بتعليق برلمان البلاد وبعد أشهر من حل المجالس البلدية، مما أدى إلى تفكيك الأنظمة التي تم وضعها بعد ثورة 2011.