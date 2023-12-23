التنمية المحلية تنفذ دورة تخطيط و إدارة المشروعات الخضراء

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إن دورة تخطيط و إدارة المشروعات الخضراء والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة التى ينفذها مركز سقارة ، غدا، الأحد، خلال أسبوعه الـ20 بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ويستفيد منهما 28 متدرباً، لافتاً إلي ان الوزارة لها دورًا حاسمًا في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي ومنها تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" والتى من أبرز أهدافها التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق تنمية اقتصادية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة، وباستخدام تكنولوجيات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، مما يعمل على خلق فرص عمل جديدة بهدف الحد من الفقر، ويأتى ذلك تنفيذاً للهدف القومي الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتعلق بزيادة الاستثمارات الخضراء من ضمن هيكل الاستثمارات العامة بالدولة تدريجيًّا.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان الوزارة تعمل حاليًّا من خلال ذراعها التدريبي بسقارة على بناء القدرات والتوسع في تدريب مسؤولي الإدارة المحلية في موضوعات العمل المُناخي والمشروعات الخضراء بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فضلًا عن دعم المحافظات لإعداد خطط محلية لتوطين الاستراتيجية الوطنية لتغيُّر المناخ 2050، مشيراً إلى أن الدورة ستركز على التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية ، ومفهوم الاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال الخضراء في اطار أهداف التنمية المستدامة، وكيفية تخطيط المشروعات، و تمكين المرأة و تكافؤ الفرص في المشروعات الخضراء في اطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2050، التغيرات المناخية وسياسات مصر المناخية، و مؤتمر المناخ COP27 وشرم الشيخ مدينة خضراء، و عرض لأهم المشروعات الفائزة فى الدورة الأولى.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الدورة ستركز أيضاً على تسويق المشروعات الخضراء، وطرق تسويق المشروعات الخضراء، ودور الصناعات الخضراء فى المحافظة على البيئة (وعرض تجارب دولية )، ومعايير التقييم لمبادرة المشروعات الخضراء وعرض لأحد المشروعات الفائزة في الدورة الأولي بالإضافة الى ورشة عمل حول المشروعات الخضراء في مصر وأبرز المشروعات فيها .