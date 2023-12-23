تشمل مخالفات بـ9 مراكز.. محافظ الدقهلية يقرر إحالة 218 محضرا للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري و الاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 218 محضرا بالمخالفات بعدد 9 مراكز ومدن بنطاق المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت عددا من المراكز والمدن بنطاق المحافظة تضمنت مراكز ومدن دكرنس وميت غمر والمنصورة ونبروه والمطرية وجمصه وطلخا وتمي الامديد والمنزلة حيث تم المرور علي 195 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر تقليد علامة تجارية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية وتم اعدام كميات من الاغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام ما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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