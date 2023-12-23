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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن المتهم بخطف طفل والاعتداء عليه بأكتوبر

صدى البلد

اصدرت الدائرة 14 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق، بالسجن المشدد 7 سنوات؛ على خلفية اتهامه بخطف طفل والاعتداء عليه  في منطقة أكتوبر.

طفل اكتوبر

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة السيد حسن محمد.

وكشف أمر إحالة القضية رقم 18004 لسنة 2022 جنايات ثان 6 أكتوبر، أن المتهم  خطف بالتحيل طفلًا هو المجني عليه  4 سنوات، بأن استدرجه لمسكنه تحيلًا - كون المتهم يعمل سائق خاص للمجني عليه - موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته - غرفة المتهم - مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه، فتمكن من ذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية وإبعاده عن أعين ذويه.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى، وهي أنه في ذات المكان والزمان، هتك تعدى على  المجني عليه المار ذكره بغير قوة أو تهديد على النحو المبين بالتحقيقات.

التجمع الخامس السجن المشدد 7 سنوات المستشار حمدى الشنوفي خطف طفل طفل اكتوبر

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