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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشحو المعارضة في الكونغو يخططون للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية

الكونغو
الكونغو

كتبت مجموعة من مرشحي المعارضة الكونغولية إلى حاكم كينشاسا ليقولوا فيها إنهم سينظمون احتجاجًا الأسبوع المقبل بشأن الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في البلاد.

 

وأدى التأخير خلال يوم الانتخابات يوم الأربعاء في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تمديد التصويت، وهو ما قال بعض مرشحي المعارضة والمراقبين المستقلين إنه يضر بمصداقية التصويت.
 

وكثيرا ما تؤجج النزاعات الانتخابية الاضطرابات في الكونجو وتهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في بلد يمتلك احتياطيات مهمة عالميا من الكوبالت والنحاس ويكافح بالفعل انتشار الفقر وأزمة أمنية في شرق البلاد.

يخطط خمسة مرشحين معارضين لتنظيم احتجاج مشترك في العاصمة يوم 27 ديسمبر، وفقًا لرسالة بتاريخ 22 ديسمبر إلى حاكم كينشاسا تمت مشاركتها على منصة X للتواصل الاجتماعي من قبل جان مارك كابوندا، ممثل المرشح مارتن فيولو.

 

وجاء في الرسالة 'سنحتج على المخالفات التي لوحظت خلال عمليات التصويت... وقبلها. وسنحتج أيضا على تمديد (التصويت).

 

وأضافت أن 'المخالفات المذكورة تثبت بما فيه الكفاية أن الانتخابات التي أجريت في 20 ديسمبر 2023 كانت صورية'.

واعترفت لجنة الانتخابات التابعة للمفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود تأخيرات في 20 ديسمبر، وهو ما يعني فشل بعض مراكز الاقتراع في فتح أبوابها، لكنها رفضت مزاعم بأن مصداقية الانتخابات قد تعرضت للخطر بسبب تمديد فترة التصويت.

ومن المتوقع ظهور النتائج المؤقتة الكاملة للانتخابات بحلول 31 ديسمبر، مع إصدار تحديثات يومية اعتبارًا من يوم السبت.

 

حاكم كينشاسا المعارضة الكونغولية الانتخابات

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