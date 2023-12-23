رئيس حزب مصري يُطالب الإدارة الأمريكية أن توقف دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلى

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل فى تعليقا على ما نشرته جريدة واشنطن بوست الأمريكية من أن مصر قد تضطر لقبول النازحين من غــزة داخل أراضيها بسبب ظروف الحرب ومن المرجح أن تسعى للحصول على ضمانات من أمريكا وإسرائيل ليكون مؤقتًا أن ما نشرته الجريدة الأمريكية "الواشنطن بوست"هو عبارة عن تسريبات من الإدارة الأمريكية لتتعرف بها عن ردود الدولة المصرية الشعب المصرى عليها.

منوها فى بيان صحفى له إلى أن الهدف النهائى من الحرب الوحشية لجيش الاحتلال فيالإسرائيلى المدعومة من الدول الغربية الكبرى وعلى رأسها أمريكا على قطاع غزة هى الوصول إلى ما نشرته الواشنطن بوست وهى تهجير الغزاوية إلى سيناء وبمرور الوقت يتكون لهم فيها دولة على حساب مصر.

وأكد الشهابي أن المخطط مرفوض شكلا وموضوعا من الشعب المصرى ومن الدولة المصرية الحريصة على عدم التفريط فى حبة رمل من سيناء المقدسة وايضا الحريصة على عدم تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين ارض بلا شعب.

وأضاف الشهابي أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن توقف دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلى ووقف مدها بأحدث الأسلحة فى ترسانتها العسكرية بدلا من ان تمنح تطمينات لمصر هى وإسرائيل أكدت تحارب السنين أنها لم تلتزم بأى تعهداد لها فى الصراع العربى الاسرائيلى حتى الحلول التى توصلت هى إليها فى أوسلو لم تنفذها حتى الآن.

وقال الشهابى على الإدارة الأمريكية أن تبحث بجدية فى وقف الحرب الصهيونية الإجرامية على المدنيين فى قطاع غزة وان تتخلى عن الفكرة المجنونة المخالفة لميثاق الأمم المتحدة بالقضاء على المقاومة الفلسطينية والتى من حقها مقاومة الاحتلال الصهيونى الذى يرتكب مجازر وحشية ضد المدنيين العزل فى الضفة والقطاع.