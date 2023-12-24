عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها الأهلية صرح تعليمي نموذجي لجامعات الجيل الرابع الذكية

جامعة بنها الأهلية
جامعة بنها الأهلية

تعد جامعة بنها الأهلية بالعبور من جامعات الجيل الرابع الذكية وإضافة لتطوير منظومة التعليم العالى المصرى باعتبارها أحد الصروح العلمية المتميزة على أرض القليوبية، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

الجامعة تقدم برامج دراسية تواكب سوق العمل

يأتى إنشاء جامعة بنها الأهلية فى إطار توجهات القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة من الجامعات الحكومية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، واستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي.

تقام على مساحة 37 فدانا بالعبور

وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتعد جامعة بنها الأهلية أول جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية صدر قرار بتشكيل مجلس أمناء لها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس المجلس ، كما يضم المجلس فى عضويته قامات كبيرة وخبرات قيادية مختلفة.

ونجحت إدارة الجامعة الأهلية منذ القرار الجمهوري بنشأتها وتشغليها فى استكمال المقومات الأساسية للجامعة وانتهاء المرحلة الانتقالية لتأسيسها وفصل ذمتها المالية والإدارية عن الجامعة الحكومية.

اعتماد اللائحة الداخلية للجامعة

كما نجحت الجامعة فى اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بها بعد عقد لقاءات وجلسات حوارية بمشاركة كبيرة ومتنوعة وخبرات أكاديمية مختلفة اختتمت بالجلسة الحوارية الموسعة برئاسة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى تمكن الوصول بها إلى مرحلة التطبيق على أول جامعة أهلية يتم اعتماد اللائحة الخاصة بها.

وتضمن اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية 9 أبواب و 244 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آلية تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.

يذكر أن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية عقد اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ماهر مصباح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات. 

كما حضر الاجتماع المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق ، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ،  والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ، ومحمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، وعبر تقنية الـ Teams الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والدكتور سيلمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور حسين المغربى مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمى والجودة ، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية واعتماد تقرير لجنة التسليم والتسلم بين جامعتى بنها الحكومية والأهلية ، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات خارجي للجامعة ، كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد اللائحة الخاصة بالمنح الدراسية بعد التعديلات اللازمة عليها.

db26e50d-e7cb-46db-8f88-2065be507e7f
db26e50d-e7cb-46db-8f88-2065be507e7f
IMG_1014
IMG_1014
IMG_1037
IMG_1037
IMG_1040
IMG_1040
IMG_1041
IMG_1041
IMG_1042
IMG_1042
IMG_1043
IMG_1043
جامعة بنها الاهلية العبور بنها الأهلية التعليم العالي المصري القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

بعد التسعيرة الجبرية| مفاجأة جديدة في أسعار السجائر.. القائمة الكاملة

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

موضوعات متعلقة

إزالة 1728 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

وكيل رياضة القليوبية: تنفيذ 120 مشروعا استثماريا بعوائد 400 مليون جنيه

جامعة بنها تعلن عن وظائف جديدة .. اعرف التفاصيل والشروط

جامعة بنها تنظم سلسلة من ورش العمل عن مصادر بنك المعرفة المصري

ترشيحاتنا

أهم الأخبار| مصرع 7 عناصر إجرامية.. داليا البحيري تخطف الأنظار.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش بالقول أو بالفعل| بالقانون

فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

سعر عيار 24 اليوم 24-12-2023

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث الزيتون»

4 جنيهات إضافية.. تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن اليوم في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأطلعك يما.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحت الأنقاض يحبس الأنفاس |شاهد

بفستان كب.. مي عمر تتألق على السجادة الحمراء من دير جيست

فستان دانتيل.. داليا البحيري تخطف الأنظار رفقة ابنتها وزوجها

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ