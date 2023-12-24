جامعة بنها الأهلية صرح تعليمي نموذجي لجامعات الجيل الرابع الذكية

تعد جامعة بنها الأهلية بالعبور من جامعات الجيل الرابع الذكية وإضافة لتطوير منظومة التعليم العالى المصرى باعتبارها أحد الصروح العلمية المتميزة على أرض القليوبية، حيث تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

الجامعة تقدم برامج دراسية تواكب سوق العمل

يأتى إنشاء جامعة بنها الأهلية فى إطار توجهات القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة من الجامعات الحكومية لتحقيق الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي من خلال تقديم مستوى تعليم متميز سواء على المستوى الأكاديمي أو التطبيقي، واستيعاب الأعداد المُتزايدة من الطلاب على التعليم الجامعي.

تقام على مساحة 37 فدانا بالعبور

وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتعد جامعة بنها الأهلية أول جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية صدر قرار بتشكيل مجلس أمناء لها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوى نائب رئيس المجلس ، كما يضم المجلس فى عضويته قامات كبيرة وخبرات قيادية مختلفة.

ونجحت إدارة الجامعة الأهلية منذ القرار الجمهوري بنشأتها وتشغليها فى استكمال المقومات الأساسية للجامعة وانتهاء المرحلة الانتقالية لتأسيسها وفصل ذمتها المالية والإدارية عن الجامعة الحكومية.

اعتماد اللائحة الداخلية للجامعة

كما نجحت الجامعة فى اعتماد اللائحة الداخلية الخاصة بها بعد عقد لقاءات وجلسات حوارية بمشاركة كبيرة ومتنوعة وخبرات أكاديمية مختلفة اختتمت بالجلسة الحوارية الموسعة برئاسة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى تمكن الوصول بها إلى مرحلة التطبيق على أول جامعة أهلية يتم اعتماد اللائحة الخاصة بها.

وتضمن اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية 9 أبواب و 244 مادة، وتناولت مواد اللائحة تشكيل ومهام مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، والمجالس الأخرى، وكذلك آلية تعيين ومهام رئيس الجامعة والقيادات.

يذكر أن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية عقد اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والدكتور ماهر مصباح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والقائم بأعمال رئيس هيئة دعم وتطوير الجامعات.

كما حضر الاجتماع المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ، والدكتور محمد القوصى رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق ، والدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ، والمهندس محمد الشريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور ، ومحمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور، وعبر تقنية الـ Teams الدكتور محمود محيي الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، والدكتور سيلمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور حسين المغربى مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمى والجودة ، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة.

وافق المجلس على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية واعتماد تقرير لجنة التسليم والتسلم بين جامعتى بنها الحكومية والأهلية ، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات خارجي للجامعة ، كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد اللائحة الخاصة بالمنح الدراسية بعد التعديلات اللازمة عليها.

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