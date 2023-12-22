جامعة بنها الأهلية :إعداد اللائحة الداخلية وانتهاء الفترة الانتقالية

أشاد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، بالجهود المبذولة من قيادات الجامعة ومستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة خلال الفترة الماضية فى إعداد اللائحة الداخلية وإنتهاء الفترة الانتقالية.

ووجه " السعيد" الشكر إلى الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية ، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والأستاذة سامية عبدالحميد القائم بعمل أمين عام الجامعة على مابذلوه من استكمال المقومات الأساسية للجامعة وانتهاء المرحلة الانتقالية لتأسيسها.



كما وجه رئيس مجلس الأمناء الشكر إلى الدكتور حسين المغربى مستشار مجلس الأمناء للتطوير الأكاديمي والجودة على جهوده المبذولة فى إعداد اللائحة الداخلية للجامعة وعقد لقاءات وجلسات حوارية بمشاركة كبيرة ومتنوعة وخبرات أكاديمية مختلفة اختتمت بالجلسة الحوارية الموسعة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حتى تمكن الوصول بها إلى مرحلة التطبيق على أول جامعة أهلية يتم اعتماد اللائحة الخاصة بها.



ووجه " السعيد " الشكر أيضا لمسئولى لجان التسليم والتسلم بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية لتوثيق جميع الإجراءات والمستندات الخاصة بالجامعة الأهلية منذ صدور القرار الجمهورى بنشأتها و تشغيلها وفصل ذمتها المالية والإدارية عن الجامعة الحكومية.



يذكر أن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية قد وافق خلال اجتماعه الأخير على اعتماد اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية واعتماد تقرير لجنة التسليم والتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية ، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات خارجي للجامعة ، كما وافق مجلس الأمناء أيضا على اعتماد اللائحة الخاصة بالمنح الدراسية بعد التعديلات اللازمة عليها.