عرض شائع عند الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا.. فما هو؟

كشف الدكتور محمود الأنصاري استشاري المناعة، تفاصيل ومعلومات عن متحور كورونا الجديد وأعراض الإصابة به.

وقال محمود الأنصاري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل الحالات المصابة بالمتحور الجديد هي حالات ليست خطيرة في كافة الأعمار وحتى أصحاب الأمراض المزمنة".

وأضاف محمود الأنصاري: "أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تبدأ بألام المفاصل وحالة وهن كامل في الجسم ثم تظهر اعراض البرد التقليدية".

وتابع محمود الأنصاري: "ارتفاع أعداد الإصابة بالمتحور الجديد في العالم لا يعني أنه خطير ".

ولفت محمود الأنصاري: "لم تسجل أي حالة في العالم تشير إلى تعرض أي إصابة لمضاعفات خطيرة ".