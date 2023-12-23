أكاديمي : توقعات بتعاف بطيء للاقتصاد العالمي

أكد أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن العالم يمر بأزمات اقتصادية وكل دولة تتأثر بطريقة ما نتيجة هذه الأزمات .
وقال أحمد غنيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أصبح هناك تحكم في بند التضخم على مستوى العالم ".
وأضاف احمد غنيم :" تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي أكدت أنه لن يقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى ".
وتابع احمد غنيم :" التوقعات للاقتصاد العالمي تشير إلى أنه يتعافى لكن ببطء".
واكمل احمد غنيم:" الهيكل الاقتصادي لكل دولة وشبكة الحماية الاجتماعية تختلف من دولة لأخرى وبالتالي تأثر المواطن بالأزمات الاقتصادية يختلف من دولة لاخرى ".