أكاديمي : توقعات بتعاف بطيء للاقتصاد العالمي

أكد أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن العالم يمر بأزمات اقتصادية وكل دولة تتأثر بطريقة ما نتيجة هذه الأزمات .

وقال أحمد غنيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أصبح هناك تحكم في بند التضخم على مستوى العالم ".

وأضاف احمد غنيم :" تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي أكدت أنه لن يقوم برفع سعر الفائدة مرة أخرى ".

وتابع احمد غنيم :" التوقعات للاقتصاد العالمي تشير إلى أنه يتعافى لكن ببطء".

واكمل احمد غنيم:" الهيكل الاقتصادي لكل دولة وشبكة الحماية الاجتماعية تختلف من دولة لأخرى وبالتالي تأثر المواطن بالأزمات الاقتصادية يختلف من دولة لاخرى ".