محلل سياسي: الفصائل الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر قامت بجهد كبير منذ بداية الأزمة، خاصة في إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني، بالرغم من التعنت الإسرائيلي، إضافة إلى أن مصر عملت على استقبال المصابين لعلاجهم.

قال طه الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إسرائيل عملت على نقل معلومات مغلوطة، واشاعات وتناقلتها وسائل إعلام وهي أن إسرائيل وصلت بقواتها عند معبر كرم أبو سالم.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني في حالة توحد كامل، والفصائل الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية التي فاقت كل الوصف.