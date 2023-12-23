عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الفصائل الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية

غزة
غزة

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر قامت بجهد كبير منذ بداية الأزمة، خاصة في إرسال المساعدات للشعب الفلسطيني، بالرغم من التعنت الإسرائيلي، إضافة إلى أن مصر عملت على استقبال المصابين لعلاجهم.

قال طه الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إسرائيل عملت على نقل معلومات مغلوطة، واشاعات وتناقلتها وسائل إعلام وهي أن إسرائيل وصلت بقواتها عند معبر كرم أبو سالم.

 

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني في حالة توحد كامل، والفصائل الفلسطينية تقوم بجهود كبيرة في مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية التي فاقت كل الوصف.

المستشار طه الخطيب مصر ستقبال المصابين معبر كرم أبو سالم الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

1-1.. صلاح يسجل هدفا عالميا في مرمى آرسنال لـ ليفربول

متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟.. الحكومة تكشف الحقيقة

بعد توديع المونديال| بنزيما يقود اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

عودة الكمامة.. تحرك برلماني بسبب متحور كورونا الجديد J1.N

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

قيادي بحركة حماس: الاحتلال يواصل الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بدعم أمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

فيديو

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ