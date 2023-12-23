عضو وفد التفاوض المصري: خبراء أكدوا ضرورة وجود دراسة إنشائية لسد النهضة

أكد علاء الظواهري عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أن وفد الدبلوماسية الشعبية في 2011 إلى إثيوبيا كان تأثيره سلبي في مسار مفاوضات سد النهضة.

وقال علاء الظواهري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : " إثيوبيا استغلت الظروف السياسية في مصر في 2011 وقامت بالبدء في بناء سد النهضة لتخزين 74 مليار متر مكعب ".

وأضاف الظواهري:" إثيوبيا استغلت الفرصة للتحكم في المياه أكثر من الاستفادة من توليد الكهرباء ".

وتابع عضو وفد التفاوض المصري:" تم جلب خبراء محايدين في البداية لدراسة السد الإثيوبي والخبراء اصدروا تقرير".

واكمل علاء الظواهري:" الخبراء أكدوا أن السد مبالغ فيه ويحتاج إلى دراسة بيئية وإنشائية لأن السد كان به عيوب في تصاميمه ".