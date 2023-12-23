عضو التفاوض المصري : إثيوبيا وضعت حجر أساس سد النهضة في 2011

أكد عارف غريب عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، أن إثيوبيا بدأت في وضع حجر أساس سد النهضة في أبريل 2011 .

وقال عارف غريب في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "منذ يناير 2011 كان هناك أخبار كثيرة عن اعتزام أثيوبيا لبناء سد على نهر النيل".

وأضاف عارف غريب:" إثيوبيا وضعت حجر أساس سد النهضة عندما اتيحت لها الظروف ".

وتابع عارف غريب:" إثيوبيا كان لها هدف منذ سنوات طويلة من أجل تحجيم قدرات مصر المائية والتحكم في كميات المياه الواردة لمصر ".

واكمل عارف غريب:" بعد إثيوبيا استغلت أحداث 2011 والظروف السياسية في مصر ووضعت حجر أساس سد النهضة ".