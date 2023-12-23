مؤامرة.. عضو وفد التفاوض المصري في ملف سد النهضة يكشف مفاجأة مدوية

كشف عارف غريب عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة، مؤامرة غربية لبناء سد النهضة منذ الستينات.

وقال عارف غريب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، : "الأمريكان في عام 1963 وضعوا خطة لبناء 33 مشروع على النيل الأزرق فقط، حيث كانت أمريكا ترغب في بناء عدة سدود على النيل الأزرق".

وتابع عارف غريب:" سد النهضة كان مخطط له أبعاد أقل بكثير مما هو عليه الأن “، مضيفا:”سعة السد التي كان مخطط لها كانت 14 مليار متر مكعب فقط وليس 74 مليار متر مكعب، و إثيوبيا وضعت حجر أساس سد النهضة في 2011 عندما اتيحت لها الظروف ".