6 شهور و250 دولارًا شهرياً| القصة الكاملة لقرار البنوك بوقف التعامل ببطاقات الائتمان الحديثة.. تفاصيل

مع اقترابنا من نهاية العام الحالي، يتخذ العديد من البنوك المصرية قرارات استثنائية للتحكم في التعاملات المالية وضبط السوق المالي.

ومن بين هذه القرارات، قررت عدة بنوك بوقف التعامل ببطاقات الائتمان خارج البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر، اعتبارًا من الخميس الماضي.

الضغط الكبير على فتح الحسابات البنكية

وتفيد المعلومات الواردة من مصادر داخلية في تلك البنوك أن هناك ضغطًا كبيرًا يمارس على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الذين يعتزمون السفر خارج البلاد.

ويبحث هؤلاء العملاء في استخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم أثناء تواجدهم في الخارج، مما دفع البنوك إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التعامل بها بالخارج، وذلك لتجنب التأثير السلبي على الحصيلة الدولارية داخل البلاد.