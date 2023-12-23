إيران تهدد بإغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن قائد في الحرس الثوري الإيراني، قوله: إن البحر الأبيض المتوسط ​​قد يُغلق؛ إذا واصلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ارتكاب “جرائم” في غزة، دون أن يوضح كيف سيحدث ذلك.

وتدعم إيران حماس ضد إسرائيل وتتهم الولايات المتحدة بدعم ما تصفها بالجرائم الإسرائيلية في غزة حيث أدى القصف المستمر منذ أسابيع إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح معظم السكان من منازلهم.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن البريجادير جنرال محمد رضا نقدي، القائد المنسق للحرس الثوري قوله 'سينتظرون قريبا إغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​ومضيق جبل طارق والممرات المائية الأخرى'.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران خلال الشهر الماضي سفناً تجارية تبحر عبر البحر الأحمر رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، مما دفع بعض شركات الشحن إلى تغيير مساراتها.

وقال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن إيران 'منخرطة بعمق' في التخطيط لعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وليس لإيران منفذ مباشر إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ولم يكن من الواضح كيف يمكن للحرس الثوري أن يحاول إغلاقه رغم أن نقدي تحدث عن 'ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى'.

ونقل عن نقدي قوله: 'أمس، أصبح الخليج العربي ومضيق هرمز كابوسا بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون... في البحر الأحمر'.

والجماعات الوحيدة التي تدعمها إيران على البحر الأبيض المتوسط ​​هي حزب الله اللبناني والميليشيات المتحالفة معه في سوريا، في أقصى البحر من جبل طارق.