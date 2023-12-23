عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بولندا يحث على إعادة تسليح أوروبا لمواجهة التهديد الروسي

صدى البلد

دعا وزير الخارجية البولندي المعين حديثًا، رادوسلاف سيكورسكي، الدول الأوروبية إلى تعزيز خطط طويلة المدى للإنتاج العسكري ردًا على الصراع المستمر في أوكرانيا. 

وأكد سيكورسكي- الذي عاد مؤخرا من أول زيارة خارجية له إلى أوكرانيا- ضرورة إدراك الغرب للقدرة الصناعية المطلوبة لتحقيق النصر في الحروب.

وفي حديثه من وارسو، قال سيكورسكي: "لا يتم حسم الحروب من خلال الاشتباكات التكتيكية، بل من خلال القدرات الصناعية، ونحن متخلفون عن المنحنى". 

وسلط الضوء على أهمية تكيف الدول الغربية مع وضع الحرب، مؤكدا أن روسيا، على الرغم من كونها أقل ثراء اقتصاديا، يمكن أن تتفوق على الغرب في الإنتاج؛ إذا وضعت اقتصادها على أساس زمن الحرب.

وحث وزير الخارجية البولندي، الحكومات، على تقديم عقود طويلة الأجل لشركات الأسلحة أو النظر في تمويل التصنيع بنفسها. 

وتأتي دعوة سيكورسكي، في منعطف حاسم، حيث تتزامن زيارته لكييف مع فترة مليئة بالتحديات بالنسبة لأوكرانيا، والتي اتسمت بالإرهاق في ساحة المعركة، وبداية فصل الشتاء، والمخاوف بشأن تراجع الدعم من العواصم الغربية.

والتقى سيكورسكي خلال زيارته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال ووزيري الخارجية والدفاع في البلاد. 

وأعرب عن مخاوفه بشأن الجمود الحالي في أوكرانيا وشدد على الحاجة إلى الدعم الغربي المستمر خلال الأوقات الصعبة.

وكانت بولندا داعمًا كبيرًا لأوكرانيا منذ الغزو الروسي واسع النطاق في فبراير الماضي. ومع ذلك، توترت العلاقات بين البلدين في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية البولندية في أكتوبر، مع وقوع حوادث دبلوماسية وحصار على الحدود البولندية الأوكرانية.

وشدد سيكورسكي على أن الدفاع عن أوكرانيا سيكون أحد أولوياته الرئيسية كوزير للخارجية، قائلاً: "إذا غزا بوتين أوكرانيا، فإن جميع قضايانا الأخرى ستصبح مجهرية بالمقارنة". 

وعلى الرغم من اعترافه بالإرهاق الذي يعاني منه المجتمع الأوكراني، أكد سيكورسكي على مسؤولية الغرب في تقديم المزيد من الدعم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة انتكاسات بالنسبة لأوكرانيا، مع فشل مجلس الشيوخ الأميركي في الموافقة على حزمة مساعدات جديدة، وتوقفت حزمة الدعم التي قدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو بعد اعتراض المجر. 

وأعرب سيكورسكي عن ثقته في أن حزم التمويل سيتم تمريرها في نهاية المطاف، لكنه أكد على الحاجة الملحة لزيادة الإنتاج العسكري، الذي يسير حاليًا بوتيرة "جليدية".

وفي تناوله للحصار المستمر على الحدود البولندية الأوكرانية، أشار سيكورسكي إلى أنه يجري البحث عن حل، معترفًا بالتعقيدات في النزاع. 

وبينما تشير الحكومة البولندية الجديدة إلى خطط للإصلاح الجذري، بما في ذلك التغييرات في هيئات البث العامة ووزارة الخارجية، يهدف سيكورسكي إلى استعادة الجدارة وربما تنفيذ تغييرات في الموظفين في الأشهر المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الآلاف يتظاهرون في إسرائيل ضد تعامل الحكومة مع الحرب

الهلال الأحمر الفلسطيني: 93 شاحنة مساعدات دخلت غزة اليوم

أحمد موسى عن سد النهضة: عندنا رئيس ودولة قادرين على حماية حقوقنا..فيديو

الهلال الأحمر الفلسطيني: الحديث عن مجاعة في غزة لا يحمل أي مبالغة

لا مساس بحصة مصر.. عضو وفد تفاوض سد النهضة يكشف توصيات الرئيس

الرئيس الأمريكي: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ