مصرع 7 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية

لقى 7 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من رصد نشاط إحدى أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تضم 11 عنصرا إجراميا شديدي الخطورة وسبق الحكم على عدد منهم فى قضايا "سلاح نارى ، مخدرات") متخذين من منطقة زراعية متاخمة لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب استهداف المتهمين بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 7 منهم وضبط الآخرين وعُثر بحوزتهم على 5 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 20 كيلو جراما لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 3 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 دراجات نارية – 2 مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.