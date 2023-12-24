فترات سداد 20 عاما..منافسة قوية بين البنوك والشركات على جذب عملاء التمويل العقاري

سباق منافسة قوى تخوضه البنوك والشركات لجذب عملاء الرهن العقارى مع اشتعال أسعار المساكن والوحدات الإدارية وتوجه عدد كبير من المواطنين لشراء العقارات باعتبارها ملاذا آمانا للاستثمار وتحقيق معدلات عائد جيدة يمكن معها مواجهة نسب التضخم التى تفاقمت مؤخرا، ووصلت لمستوى تجاوز 40%.

البنك الاهلي

شقق التمويل العقاري

الحكومة بدورها توفر مبادرة للتمويل العقارى بتكلفة مدعمة 3% و5% و7% و8% لمحدودى ومتوسطى الدخل من خلال الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى.

مبادرة التمويل العقاري

فيما لا تزال هناك شريحة كبيرة من العملاء لا تنطبق عليهم شروط المبادرة السابقة ويبحثون عن أفضل برامج التمويل العقارى سواء من جانب البنوك أو الشركات المالية، وهو ما يستعرضه التقرير التالى..

البنوك العاملة فى القطاع المصرفى تقدم حلولاً تمويلية متنوعة لاقتناء وحدات سكنية بنسبة تصل إلى 100% من قيمة الوحدة المراد تقسيطها وبتمويل يصل إلى 10 ملايين جنيه على فترة سداد حتى 20 عامًا كحد أقصى.

شروط التمويل العقاري

أبرز الشروط والأوراق اللازمة للحصول على التمويل من البنوك، تتمثل فى أن تكون الوحدة السكنية مسجلة أو قابلة للتسجيل، ويتطلب ذلك عقد ملكية الأرض مسجلة بالشهر العقارى، وصورة رخصة المبانى، وشهادة من الضرائب العقارية، وشهادة تصرفات عقارية عن العقار لمدة 15 عامًا، ويجب ألا تكون للعقار أى مخالفات.

كما يتطلب من العميل صورة بطاقة رقم قومى سارية، وإيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر، وكشف حساب بنكى لآخر 3 أو 6 أشهر، ويجب أن يتراوح عمر العميل من 21 عامًا وحتى 60 أو 65 عامًا بنهاية مدة القرض.

وتمنح شركات التمويل العقارى تمويلات للعملاء بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الوحدة السكنية بحد أقصى، وبمبلغ يصل إلى 33 مليون جنيه كحد أقصى وعلى فترة سداد مختلفة تصل إلى 15 عامًا، وبأسعار عائد تنافسية.

البنك الاهلي

وتمتاز الشركات بسهولة الإجراءات والأوراق المطلوبة وسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة للحصول على العقار، إذ يتطلب من العميل إثبات دخل وكشف حساب بنكى وإيصال مرافق حديث، ورخصة مزاولة المهنة لأصحاب المهن الحرة وصورة بطاقة ضريبية حديثة.

يشترط توافر دخول المرافق للوحدة وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل ولا يشترط أن تكون الوحدة مشطبة بالكامل، وكذلك ليس شرطا أن يكون العقار كامل التشطيب بالداخل ولكن يتطلب دخول مرافق كاملة للوحدة، وأن يكون العقار مسجلا بالشهر العقارى أو قابلا بالتسجيل، إضافة إلى ضرورة عدم وجود حظر بيع للوحدة لأى جهة.

بنك مصر

يمنح بنك مصر منتجات تمويلية لتقسيط وحدات سكنية للموظفين وأصحاب المهن الحرة، بنسبة تمويل تصل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية بتمويلات حتى 5 ملايين جنيه كحد أقصى، وعلى فترة سداد تصل إلى 15 عاما، وفى حال تعهد جهة العمل تصل فترة السداد إلى 20 عاما، بمعدلات فائدة تسجل 16.5% متناقصة سنوياً.

كما يقدم البنك برنامجا للعملاء دون إثبات دخل، يشترط به ألا تتجاوز قيمة العقار عن 2 مليون جنيه، ويتم منح تمويلات بقيمة تصل إلى مليون جنيه بحد أقصى، وفى حالة إثبات الدخل لا يوجد حد أقصى لقيمة الوحدة السكنية المراد تقسيطها.