أسامة كمال: إسرائيل تحتاج إلى هدنة لتعيد التمركز وتحفظ ماء وجهها

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل تقوم بكل تلك الأفعال والضغوطات على المقاومة الفلسطينية لأنها بحاجة إلى هدنة إنسانية، كاشفا أن سبب حاجتها لهذه الهدنة هو الضغط التي تتعرض له ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف الدبابات والمركبات الخاصة بها.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامجه مساء DMC المذاع على شاشة DMC، أن الجميع كان يتحدث عن كفاءة الميركافا ولكن في المناطق المفتوحة وليس في الأزقة والحواري.

حروب الشوارع و الأزقة لها أسلوب آخر

وواصل أسامة كمال: "انتم لم تكونوا جاهزين لهذا النوع من الحرب، حروب الشوارع والأزقة لها أسلوب أخر مش موجود عندكم"، مضيفا ان جيوش الاحتلال والقوات الخاصة لم تكن قادرة على هذا النوع من الحرب.

واختتم: "بيفقدوا الرجال واحد تلو الآخر، إذا أسميناهم بالرجال وهم يقتلون النساء والأطفال"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتاج إلى هدنة حتى تعيد التمركز وتنقذ ماء وجهها أمام المواطن الإسرائيلي وتثبت أنها تريد تحرير المزيد من المحتجزين.

