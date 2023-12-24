قبيلة أوروبية قديمة استخدمت جلد وأظافر أعدائها في صنع هذه الأشياء |تفاصيل

توصلت دراسة جديدة إلى أن السكيثيين القدماء - وهم محاربون بدو ورعاة ازدهروا في سهول أوروبا وآسيا - استخدموا جلد الإنسان في صناعة الجلود.

وللتحقق من ذلك، قام الباحثون في الدراسة بتحليل 45 عينة من الجلد من 18 مدفنًا من 14 موقعًا في جنوب أوكرانيا. وفقًا للدراسة التي نُشرت في 13 ديسمبر في مجلة PLOS One، تم التنقيب عن الأشياء الجلدية في أوقات مختلفة خلال العقود القليلة الماضية.

جعاب من جلد الإنسان

ووجد الفريق أن عينتين من الجلد - وكلاهما يأتي من جعبة (حاويات تحمل سهام) كانتا مصنوعتين من جلد الإنسان. كما تم استخدام جلود الحيوانات - بما في ذلك الأغنام والماعز والماشية والخيول - في بناء الجعاب.

تم دفن الجعاب في التلال التي كانت تحتوي على مدافن الحكام أو غيرهم من الأفراد رفيعي المستوى - ويعود تاريخها إلى حوالي 2400 عام عندما كان السكيثيون مزدهرين.

وقالت مارجريتا جليبا، المؤلفة المشاركة في الدراسة، والأستاذة المساعدة في علم الآثار بجامعة بادوا في إيطاليا: "بالنظر إلى أن لجعاب كانت عنصرًا مهمًا في هوية المحارب السكيثي، فمن المحتمل جدًا أن ينتهي الأمر بدفنهم مع أصحابهم"، بحسب ما ورد في موقع Live Science.

وقام الفريق بتحليل الجلد باستخدام بصمة الكتلة الببتيدية، وهي تقنية تفحص بروتينات معينة في العينات العضوية لتحديد نوع الحيوان الذي تم تصنيعها منه.

النتائج وهيرودوت

يؤكد هذا الاكتشاف ادعاء المؤرخ اليوناني القديم هيرودوت بأن السكيثيين (حوالي 800 قبل الميلاد إلى 300 بعد الميلاد) استخدموا اللحم البشري في صناعة الجلود.

فكتب هيرودوت أن أحد السكيثيين يقشط اللحم البشري "بضلع الثور، ويعجن الجلد بيديه، وبعد أن يجعله لينًا، يحتفظ به كمنشفة يد، ويربطه بلجام الحصان الذي يركبه بنفسه". مضيفُا أن الافتخار بذلك؛ لأن من لديه أكبر عدد من فروة الرأس لمناشف اليد يُحكم عليه بأنه أفضل رجل." (ترجمة أ.د. جودلي، 1920.)

كما قال في تقييمه المكتوب حول السكيثيين "حتى أن العديد من السكيثيين يصنعون الملابس التي يمكن ارتداؤها من هذه الفروة، ويخيطونها معًا مثل طبقات من الجلد. وكثيرون أيضًا ينزعون الجلد والأظافر وكل شيء، من الأيدي اليمنى لأعدائهم الموتى، ويصنعون أغطية لجعبتهم".