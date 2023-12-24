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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

لحماية القلب.. باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تكشف فوائد مهمة لعيش الغراب

عيش الغراب
عيش الغراب

أكدت الدكتورة سهير لطفي عبد الرحمن، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أن عيش الغراب من الفطريات التي تحتوى على فيتامينات مفيدة لصحة الإنسان، مشيرة إلى أن عيش الغراب موجود في مصر ودائما ما نوجه بزراعته.

وقالت سهير لطفي عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، عبر فضائية “دي أم سي” أن عيش الغراب يتم إستخدامه في عدد من الأغذية، نظرا لاحتوائه على قيمة غذائية عالية و الفيتامنيات بكافة أنواعها، والبروتينات والكالسيوم.

وتابعت  الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أن عيش الغراب له أنواع غير سامة ومنتشرة في مناطق شرق أسيا في الصين واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية.

 حماية الحمل

وأشارت  سهير لطفي عبد الرحمن إلى أن عيش الغراب يعمل على وقاية جهاز المناعة، وحماية القلب، إضافة إلى فوائده العديدة للمرأه الحامل، لإحتوائه على جمض الفوليك، والذي يساهم في حماية الحمل.

معهد تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية عيش الغراب الفطريات فيتامينات

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