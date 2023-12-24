أمريكا توسع حدود أراضيها في هذه المنطقة من العالم بدون احتلال

وسعت الولايات المتحدة حدود أراضيها في القطب الشمالي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الأحد، أن أمريكا وسعت حدود أراضيها في الجرف القاري في القطب الشمالي.

وقالت شبكة "بلومبيرج" : "إن الجرف القاري هو امتداد للأراضي البرية للبلاد تحت الماء وللولايات المتحدة الحق، وفقا للقانون الدولي، في حماية وإدارة الموارد والموائل الحيوية".

ويشير المنشور إلى أن واشنطن تريد من خلال هذه الخطوة الحصول على المعادن اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وبالإضافة إلى ذلك، توجد حقول نفط وغاز في الجرف القاري.

