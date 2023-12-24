مدرب المنتخب يرفض التصريح بضم إمام عاشور والشحات

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشورًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك



وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"فيتوريا عن هل سيتواجد إمام عاشور وحسين الشحات مستقبلا في منتخب مصر؟: لن أتطرق إلى من سيتم استدعاؤه حتى تصدر القائمة النهائية، لكن كل اللاعبين لديهم الإمكانية لاستدعائهم في أمم أفريقيا المقبلة، وصاحب القرار النهائي هو أنا".





الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.