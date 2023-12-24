أستاذ هندسة الطاقة: مصر محور مركزي لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم

أكد الدكتور سامح النعماني، أستاذ هندسة الطاقة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مصر بها كافة الإمكانيات لوجود الطاقة المتجددة، خاصة أن مصر بها مصادر لتحلية مياه البحر، مع وجود الطقس المعتدل.

وقال سامح النعماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، أن وكالة الطاقة الدولية أقرت بأن مصر محور مركزي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر وقعت 22 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيروجين.

رؤية مصر 2030

وتابع أستاذ هندسة الطاقة وخبير الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد ان التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 .