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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مؤشر بورصة الكويت العام ينخفض 24 نقطة اليوم

بورصة الكويت
بورصة الكويت

انخفضت بورصة الكويت اليوم الأحد خلال تعاملاتها ليقفل مؤشرها العام على ٢٤.٤٩ نقطة، وفق ما ذكر موقع كويت نيوز .
وجاء الانخفاض بنسبة  بلغت ٠.٣٦ في المائة بعدما تم تداول ١٧١.١٧ مليون سهم عبر 7470 صفقة نقدية بقيمة 44.3 مليون دينار (نحو 11ر135 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 56ر61 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5521 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر1 في المئة من خلال تداول 8ر82 مليون سهم عبر 3858 صفقة نقدية بقيمة 8ر12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 08ر12 نقطة ليبلغ مستوى 12ر7479 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 8ر88 مليون سهم عبر 3612 صفقة.

5 مليون دولار السوق الرئيسي الانخفاض بورصة الكويت انخفض مؤشر

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