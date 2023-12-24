نتنياهو يعلق على تقارير منع إسرائيل من توجيه ضربة عسكرية لـ حزب الله

رد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على التقارير التي نشرت الليلة الماضية حول منع إسرائيل من شن ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بسبب الضغوط الأمريكية، وقال "لقد رأيت منشورات كاذبة تدعي أن الولايات المتحدة منعت وتمنعنا من القيام بعمليات عملياتية في المنطقة – هذا غير صحيح”.

وادعى نتنياهو على أن إسرائيل دولة ذات سيادة، قائلا: "قراراتنا في الحرب مبنية على اعتباراتنا العملياتية، لا تمليها الضغوط الخارجية. القرار بشأن كيفية استخدام قواتنا هو قرار مستقل للجيش الإسرائيلي ولا أحد غيره".

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى المحادثة التي أجراها الليلة الماضية مع الرئيس بايدن: "إنني أقدر الموقف الثابت للولايات المتحدة في مجلس الأمن، وهو الموقف الذي يدعم مجهودنا الحربي. لقد أخبرت الرئيس بايدن بالأمس أننا سنقاتل حتى النهاية".

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حث نتنياهو على وقف ضربة استباقية ضد حزب الله في لبنان بعد أيام قليلة من هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل، وذلك بسبب الخوف من الحرب على منطقة أوسع.