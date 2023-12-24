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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس .. جامعة حلوان تفتتح النادي الخاص بها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تفتتح جامعة حلوان نادي الجامعة ، تحت رعاية  الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتشرف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة ، وذلك فى تمام الساعة العاشرة يوم الخميس الموافق ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ بالحرم الجامعي بجامعة حلوان.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إلى أن النادي سيكون له عدة مقرات بكليات علوم الرياضة وكلية الهندسة بالجامعة، وفى جامعة حلوان بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالادارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها، وايضا ليكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس. 

كما يهدف النادي الى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم فى جعل الرياضة مكوناً أساسياً فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.


 

Jobs Education أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التعليم العالي والبـــحث التعليم العالي الحرم الجامعي بجامعة حلوان

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