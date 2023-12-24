مشاركة طلاب المدارس الثانوية الفنية للمياه بمسابقة المهارات الوطنية للتعليم الفني

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أطيب التمنيات والتهانى لطلاب المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، الفائزين بالمراكز الأولى فى ختام فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات (مصر 2023)، والمقامة تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كما وجه الشكر للمهندسين والكيميائيين والفنيين ومدرسي التربية والتعليم القائمين علي تأهيل وإعداد الطلاب المشاركين، فى هذه المسابقة التى تقام بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مشروع دعم التشغيل GIZ- EPP " واتحاد الصناعات المصرية، مما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي بهدف تطوير وتنمية مهارات وقدرات طالب التعليم الفني، وتعزيز روح التنافسية لديهم.

وأكد أن الشركات التابعة توفر لطلابها جميع الإمكانيات من المهمات والأجهزة المعملية التى تؤهلهم للتفوق بالإضافة إلي تميز المنظومة التعليمية داخل المدارس، وأن هذه المسابقة تُثقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التي تؤهلهم للتفوق في مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث يأتى كجزء من استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا في سبتمبر2024، وقد تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023 ،حيث تقدم للاختبار 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب، وقد تم اجتياز المرحلة الأولى من قبل 75 طالبًا وطالبة، حيث تم اختيار خمسة طلاب من المدارس الثانوية الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتم اجتياز ثلاثة طلاب للأختبارات بنجاح وهم طالبان من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى بمسطرد وطالب من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية وسوف يتم تأهيلهم للمشاركة فى المسابقة العالمية WorldSkills في مدينة ليون بفرنسا.

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