وكيل تعليم الدقهلية يشهد افتتاح المعرض المحلى للعلوم والهندسة بمشاركة 137 مشروعا

افتتح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف بالدقهلية ٢٠٢٤ " الذي جرى تنظيمه تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالدقهلية.

وحضر افتتاح المعرض، عادل فؤاد مدير إدارة شرق التعليمية، وابراهيم جمعه وكيل إدارة شرق التعليمية ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وهشام العدروسى مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومصطفى محمود المشرف العام على مسابقة أيسف ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ومشرفي مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية .

وعقب الافتتاح، تفقد وكيل الوزارة ، أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة "آيسف"، الذي يشارك فيه ١٨٥ طالباً وطالبة، بعدد ١٣٧مشروعاً ، يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوي الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، وخلال الفعاليات استعرض الطلاب والطالبات ابتكاراتهم العلمية والعلوم السلوكية والفيزياء والالات الذكية والروبوت والمشاريع الطبية والهندسية.

من جانبه، أوضح شعبان أن المشروعات المشاركة بمعرض "آيسف ٢٠٢٤ "، هي لطلاب يمثلون مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدارس التربية الخاصة، ومدرسة المتفوقين، ولجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة تضم عددًا من أستاذة الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات الهندسة، والعلوم، والتربية بجامعة المنصورة.

وأشاد شعبان بالجهد المبذول في مشروعات المعرض، كما قدم رسالة شكر لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات، متمنيا التوفيق للجميع، مؤكدا أهمية البحث العلمي فى التقدم والازدهار لمصرنا الغالية وأهمية اكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية، والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر للجنة التحكيم ولمدير مدرسة نوبلز الخاصة لاستضافتهم فعاليات معرض "آيسف الدقهليه ٢٠٢٤".

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن معرض "آيسف للعام ٢٠٢٤ؤ"، يعد نتاجاً لعمل عام دراسي كامل ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ورش بحثية وتدريبية، بواقع ٦٨٤ مشروع على مستوى المحافظة، وأضاف أنه تم تنفيذ عدد ١٧ معرضاً بحثياً، والتصفية النهائية للمسابقة ١٣٧ مشروعاً.

من جانبه أشار الدكتور محمد فتحى ابو النور وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع والبيئة إلى أن معايير تقييم أبحاث ومشروعات الطلاب المشاركين بمعرض "آيسف الدقهلية تشتمل على الإجابة عن الأسئلة المطروحة فيما يتعلق بسؤال البحث (المشكلة)، والتصميم والمنهجية والتنفيذ والإبداع وفهم العلوم الأساسية، والفهم الجيد للنتائج، وما تم استخلاصه منها.

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