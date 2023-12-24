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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة بنها يشهد احتفالية «حاضنات الفائقين» لدعم الطلاب ذوي الهمم.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية برنامج حاضنات الفائقين، وتوزيع أجهزة لاب توب لذوي الهمم البصرية ، والتي نظمتها وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك ضمن المبادرة القومية «تكافؤ الفرص التعليمية للجميع».

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي ، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال كلمته قدم الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقة الشعب المصري به وانتخابه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات.

وأكد " الجيزاوى " علي اهتمام الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية بذوي الهمم، مشيرا الى أن جامعة بنها حريصة على إدماج ذوي الهمم فى المجتمع وتوفير كافة الدعم والرعاية لهم والحفاظ على حقوقهم.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي للتعاون المثمر مع جامعة بنها ، وإلي شركاء النجاح في برنامج حاضنات الفائقين لدعم ذوي الهمم وهم الجمعية الشرعية وجمعية الأورمان وبنك ناصر الاجتماعي.

من جانبه أشار الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي حرص الجامعة علي التعاون الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للطلاب من ذوي الهمم وتوفير كافة الأدوات والأجهزة اللازمة ومنها مؤخرا أجهزه الحاسوب لذوي الهمم البصرية ، مؤكداً أن الجامعة حريصة على المشاركة في جميع  المبادرات الرئاسية وخدمة المجتمع المحلى.

فيما استعرض الدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن الاجتماعي أهم  الجهود والخدمات التي تقدمها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية في توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وإلي حاضنات الطلاب الفائقين وتقديم منحة مالية شهرية قدرها 500 جنيه شهريا لهم ، وتقديم الدعم للطلاب المتعثرين والخريجين ولطلاب الدراسات العليا في عدد من كليات الجامعة.

وعلي هامش الاحتفالية تم توزيع أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالجامعة والمقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الأورمان، كما تم توزيع مكآفات مالية مقدمة من بنك ناصر الاجتماعي للطلاب الفائقين.

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جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها نائب رئيس الجامعة ذوى الهمم البصرية

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