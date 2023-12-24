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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة 13 شخصًا وإصابة 46 آخرين في إنفجار بمصنع للنيكل بإندونيسيا

صدى البلد

أدى إنفجار وقع في مصنع لمعالجة النيكل تموله الصين في شرق إندونيسيا إلى مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 46 آخرين، وفقا لمسؤول في منطقة موروالي الصناعية، حيث وقع الحادث صباح اليوم الأحد في مصنع PT Indonesia Tsingshan للفولاذ المقاوم للصدأ بمقاطعة سولاويزي الوسطى.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن من بين الضحايا المؤكدين تسعة عمال إندونيسيين وأربعة عمال صينيين، وقد حدثت الإصابات، التي يرجع معظمها إلى التعرض للبخار الساخن، أثناء أعمال إصلاح الفرن.

وأدى الانفجار إلى اشتعال سائل قابل للاشتعال، وتسبب الانفجار اللاحق في انفجار خزانات الأكسجين القريبة.

وذكر المتحدث باسم مجمع موروالي الصناعي أنه تم إخماد الحريق صباح الأحد.

وأعربت المنطقة الصناعية عن حزنها العميق للكارثة، وخاصة للعائلات المتضررة، وتمت إعادة رفات الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى وطنهم.

وواجهت المنشأة حوادث تتعلق بالسلامة في الماضي، ففي يناير، قُتل عاملان، أحدهما مواطن صيني، خلال أعمال شغب بسبب ظروف السلامة والأجور. وبالإضافة إلى ذلك، أدى حريق في يونيو في نفس المصنع إلى مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وتعد جزيرة سولاويزي مركزًا حيويًا لإنتاج النيكل في إندونيسيا، وهو مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية والفولاذ المقاوم للصدأ.

 

مصنع لمعالجة النيكل اندونيسيا انفجار

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