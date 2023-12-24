محلل: إسرائيل الولاية الـ 51 لأمريكا وليست شريكا وحليفا

قال ماك شرقاوى المحلل السياسى، إن هناك أحاديث وأقاويل تشير إلى أن إدارة البيت الأبيض ترى، أن العمليات العسكرية في غزة يجب أن تتوقف قبل نهاية العام.

أضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك تصريح بأن البيت الأبيض يدرس مستقبل بنيامين نتنياهو السياسى، وعلى اتصال مع المعارضة، وهذا لا يتفق أبدا مع تصريح بايدن أمام الصحفيين.

واسترسل: أعتقد أن تصريح بايدن أمام الصحافة ماهو إلا زلة من زلات لسانه، منوها بأن العمليات العسكرية في غزة من المفترض أن تنتهي في ديسمبر لكن نيتنياهو طلب شهرين .

وشدد على أن إسرائيل هى الولاية الـ51 لأمريكا وليست شريك وحليف فقط، ووجودها له ضرورة كبيرة .







