عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل: إسرائيل الولاية الـ 51 لأمريكا وليست شريكا وحليفا

صدى البلد

قال ماك شرقاوى المحلل السياسى، إن هناك أحاديث وأقاويل تشير إلى أن إدارة البيت الأبيض ترى، أن العمليات العسكرية في غزة يجب أن تتوقف قبل نهاية العام.

أضاف ماك شرقاوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه كان هناك تصريح بأن البيت الأبيض يدرس مستقبل بنيامين نتنياهو السياسى، وعلى اتصال مع المعارضة، وهذا لا يتفق أبدا مع تصريح بايدن أمام الصحفيين.

واسترسل: أعتقد أن تصريح بايدن أمام الصحافة ماهو إلا زلة من زلات لسانه،  منوها بأن العمليات العسكرية في غزة من المفترض أن تنتهي في ديسمبر لكن نيتنياهو طلب شهرين .

وشدد على أن إسرائيل هى الولاية الـ51 لأمريكا وليست شريك وحليف فقط، ووجودها له ضرورة كبيرة .

 


 

إسرائيل نتنياهو البيت الأبيض أمريكا ماك شرقاوى المحلل السياسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

ترشيحاتنا

الأهلي في الإمارات بدون راحة.. تامر أمين يتحدث عن مباراة السوبر المصري

أشتية: الإدارة الأمريكية أوقفت مساعدات بـ500 مليون دولار لتدمير فلسطين

جني ضحية سائق الهرم : مسكني جامد ولمس جسمي في شارع ضالمة

كوريا الجنوبية تحقق في مصرع 3 مسنات صعقًا بالكهرباء بحمام عام

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي

زيادة المعروض من هذه السلع.. ماذا فعل الرئيس السيسي لدعم المصريين؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا لُقب محمد التابعي بـ "مجنون أسمهان".. تفاصيل مدهشة

فستان كشف عن التاتو .. رنا رئيس تثير الجدل من حفل دير جيست

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ