عشية عيد الميلاد..الرئيس الإيراني يوجه رسالة لبابا الفاتيكان بشأن غزة

وجه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، رسالة اليوم الأحد، إلى بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، معربًا فيها عن "تمنياته في أن يرى عشية عيد الميلاد تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوقف المجازر بحق سكان غزة.

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، قال رئيسي، في رسالته إن "المجتمعات الإنسانية أصيبت اليوم بتحديات كثيرة، أهمها هجوم الكيان الصهيوني علي قطاع غزة"، معربًا عن “أسفه لاستشهاد أكثر من 17 ألف إنسان مظلوم، بسبب عدم التحرك الحاسم من قبل المنظمات والتجمعات الدولية، ودعم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية للكيان الإسرائيلي الغاصب”,

وأضاف رئيسي: "نتطلع بأن يتمكن من التغلب على العديد من التحديات الإنسانية واتخاذ خطوات فعالة في طريق رقي ورفعة شعوبنا، وذلك عبر التمسك بنهج الأنبياء السماويين والاعتماد عليه".

وفي وقت سابق، طالب بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، المسيحيين بأن يفكروا في أولئك الذين يعانون في عيد الميلاد بسبب الحرب، في إشارة إلى سكان غزة والضفة الغربية المحتلة وأوكرانيا.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال البابا فرنسيس بعد أن ترأس صلاة التبشير الملائكي من ساحة القديس بطرس اليوم عشية عيد الميلاد اليوم، الأحد، "دعونا نكون بالقرب من إخوتنا وأخواتنا الذين يعانون بسبب الحرب".

وأضاف "دعونا نفكر في فلسطين وأوكرانيا، دعونا نفكر أيضًا في أولئك الذين يعانون بسبب البؤس والجوع والعبودية".