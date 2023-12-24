الرئيس الإسرائيلي: نخوض في غزة حربا مؤلمة ويصعب حسمها

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن الحرب في غزة لا مفر منها للقضاء على حركة حماس وسنخوضها للنهاية، مؤكدا أن إسرائيل تدفع ثمنا باهظا بسبب القتال في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هرتسوج: “هذه حرب ضرورية وصعبة وطويلة ومؤلمة.. لكن خاصة في هذا اليوم الصعب والمؤلم، يجب ألا ننكسر، يجب أن نرفع رؤوسنا، العدو ينتظر منا فقط أن نرى الشقوق في داخلنا. العدو ينتظر منا فقط أن نرى الشقوق في داخلنا، لكي نبدأ القتال مع بعضنا البعض”.

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، أن “الحرب لا يمكن حسمها بسرعة ولكن لا مفر منها للقضاء على حركة حماس”.

وتابع هرتسوج قائلا: “الاختلاف في وجهات النظر مقبول ولكن يجب ألا نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر”.