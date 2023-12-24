عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإسرائيلي: نخوض في غزة حربا مؤلمة ويصعب حسمها

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الأحد، إن الحرب في غزة لا مفر منها للقضاء على حركة حماس وسنخوضها للنهاية، مؤكدا أن إسرائيل تدفع ثمنا باهظا بسبب القتال في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هرتسوج: “هذه حرب ضرورية وصعبة وطويلة ومؤلمة.. لكن خاصة في هذا اليوم الصعب والمؤلم، يجب ألا ننكسر، يجب أن نرفع رؤوسنا، العدو ينتظر منا فقط أن نرى الشقوق في داخلنا. العدو ينتظر منا فقط أن نرى الشقوق في داخلنا، لكي نبدأ القتال مع بعضنا البعض”.

جيش الاحتلال يعلن العثور على شبكة أنفاق كبيرة تابعة لـ حماس بمخيم جباليا

سيناتور أمريكي: لن أستثمر 15 سنتا في فلسطين بسبب حماس

وأضاف الرئيس الإسرائيلي، أن “الحرب لا يمكن حسمها بسرعة ولكن لا مفر منها للقضاء على حركة حماس”.

وتابع هرتسوج قائلا: “الاختلاف في وجهات النظر مقبول ولكن يجب ألا نعود إلى ما قبل 7 أكتوبر”.

غزة حماس إسرائيل الرئيس الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

الجرام بـ 1,743 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

موضوعات متعلقة

جيش الاحتلال يعلن العثور على شبكة أنفاق كبيرة تابعة لـ حماس بمخيم جباليا

استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن توسيع الحرب وتعميقها في خان يونس بقطاع غزة

مقـ.تل عدد كبير..أبو عبيدة يعلن خسائر فادحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أول رد من روسيا علي قرار أمريكا توسيع حدودها

قرار عاجل من الكنيست الإسرائيلي بشأن تجنيد قوات الاحتياط

شاهد.. كتائب القسام تنشر فيديو لمعارك ضارية ضد قوات الاحتلال في غزة

الجيش الأردني يحبط محاول تسلل لمهربي مواد مخدرة من الأراضي السورية

ترشيحاتنا

حكومة غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجــزرة جديدة في مخيم المغازي

الأهلي في الإمارات بدون راحة.. تامر أمين يتحدث عن مباراة السوبر المصري

أشتية: الإدارة الأمريكية أوقفت مساعدات بـ500 مليون دولار لتدمير فلسطين

جني ضحية سائق الهرم : مسكني جامد ولمس جسمي في شارع ضالمة

كوريا الجنوبية تحقق في مصرع 3 مسنات صعقًا بالكهرباء بحمام عام

حماس تعلن شروطها لقبول التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا لُقب محمد التابعي بـ "مجنون أسمهان".. تفاصيل مدهشة

فستان كشف عن التاتو .. رنا رئيس تثير الجدل من حفل دير جيست

مشروبات تعالج احتقان الحلق فى ثوانى

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

فيديو

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ