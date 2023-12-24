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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن العثور على شبكة أنفاق كبيرة تابعة لـ حماس بمخيم جباليا

مخيم جباليا
مخيم جباليا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، العثور على شبكة أنفاق كبيرة تابعة لحركة حماس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تم انتشال جثث خمسة رهائن إسرائيليين في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: “قادت قوات اللواء 551 ووحدة المخابرات العسكرية 504 عملية انتشال جثث الجنود، الضابط زيف دادو، العريف. نيك بيزر والرقيب. رون شيرمان والمدنيان إيليا توليدانو وإيدن زكريا”.

وكان لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي معلومات استخبارية عن وجود جثتين للرهائن في منطقة مخيم جباليا، وحدد موقع فتحات الأنفاق أثناء عمليات المسح.

وأضاف: “كشفت عمليات الفحص، التي قامت بها القوات، بما في ذلك وحدة الهندسة القتالية ياهالوم، عن شبكة أنفاق ضخمة ذات مستويين ومصعد يتجه لأسفل عشرات الأمتار إلى قاعة كبيرة ومركز قيادة”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الشبكة لديها العديد من الفروع التي تستخدمها حماس للقتال، بما في ذلك بعض الأنفاق التي تمر تحت مدرسة ومستشفى قريبين.

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وأضاف أن أحد الممرات يؤدي إلى منزل القائد السابق لكتيبة شمال غزة التابعة لحماس، أحمد غندور، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر في النفق على أسلحة وبنية تحتية تستخدم لتصنيع الأسلحة.

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