هاني محمود يكشف سبب استقالته من حكومة الإخوان بعد 8 أشهر من العمل معهم

كشف الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق سبب استقالته من حكومة الإخوان بعد ٨ شهور من العمل معهم مؤكدا أنه أول وزير استقال من وزارة الإخوان، بسبب العنصرية في التعامل، أنت إخواني فأنت معنا أو انت غير إخوان فلن نتعامل معك .

واضاف في مقابلة حصرية مع الاعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc إن الإخوان ليس لديهم ولاء للوطن وإنما ولائهم الأول للمرشد.

وقال إن هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الاخوان قال كلمة في مجلس الوزراء صرح فيها ان الوزراء ليس لهم علاقة بالسياسة وإنما وزراء تكنوقراط فاستغربت من هذه الكلام وقررت أني لا أستطيع الإستمرار مع هذه الوزارة.