عقوبات جديدة على الزمالك بسبب فرجاني وسامسون

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن اتحاد كرة القدم تلقى بإيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، لعدم سداد مستحقات نادي كاراكاس الفنزويلي البالغة ٤٥٠ ألف دولار والخاصة بصفقة سامسون.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث على قناة “ETC” الفضائية: "تواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم بنادى كاراكاس الفنزويلي لتسوية مستحقات سامسون اكينولا مهاجم الفريق، والتى تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الأشهر الماضية".

وأضاف: "التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك السابق حصل على حكم نهائي ضد ناديه السابق بقيمة ٩٠٠ ألف دولار".

وواصل:" إدارة الزمالك نجحت في جمع ما يقرب من 70% من غرامة النادي الخاصة بسبورتنج لشبونة البرتغالي والتي تصل إلى مليون و400 ألف دولار.

وأكد أن سبورتنج لشبونة لم يعطي موافقة رسمية للزمالك حتى الآن بشأن تقسيط قيمة الغرامة ولازال الأمر معلق.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك وضعت خطة بديلة تتمثل في توفير قيمة الغرامة كاش تحسبا لفشل التقسيط ليكون النادي جاهز دفعها حال تعقد الأمور.