عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقوبات جديدة على الزمالك بسبب فرجاني وسامسون

صدى البلد

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن اتحاد كرة القدم تلقى بإيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، لعدم سداد مستحقات نادي كاراكاس الفنزويلي البالغة ٤٥٠ ألف دولار والخاصة بصفقة سامسون.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث على قناة “ETC” الفضائية: "تواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم بنادى كاراكاس الفنزويلي لتسوية مستحقات سامسون اكينولا مهاجم الفريق، والتى تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الأشهر الماضية".

وأضاف: "التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك السابق حصل على حكم نهائي ضد ناديه السابق بقيمة ٩٠٠ ألف دولار".

وواصل:" إدارة الزمالك نجحت في جمع ما يقرب من 70% من غرامة النادي الخاصة بسبورتنج لشبونة البرتغالي والتي تصل إلى مليون و400 ألف دولار.

وأكد أن سبورتنج لشبونة لم يعطي موافقة رسمية للزمالك حتى الآن بشأن تقسيط قيمة الغرامة ولازال الأمر معلق.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك وضعت خطة بديلة تتمثل في توفير قيمة الغرامة كاش تحسبا لفشل التقسيط ليكون النادي جاهز دفعها حال تعقد الأمور.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

إنذار للزمالك بسبب مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر بشمال سيناء: متطوعونا قضوا ما يقارب 100 ألف ساعة عمل متواصلة لإغاثة غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

لمزارعي نخيل البلح.. 9 توصيات هامة يجب مراعاتها خلال ديسمبر| تعرف عليها

حرام شرعا ويخرب البيوت.. أمين الإفتاء يحذر من هذا النوع من الطلاق

الأونروا تعرب عن قلقها بسبب تعثر وصول المساعدات الإنسانية لغزة

عواصف رملية وترابية الخميس والجمعة .. الأرصاد تحسم الجدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشفاف.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها برشاقتها| شاهد

أحدهما فقد غلافه وآخر احترق.. 10 اكتشافات لكواكب خارج المجموعة الشمسية في 2023

إطلالة غادة عبد الرزاق بجلسة تصوير غريبة تثير السوشيال ميديا

بفستان لافت.. ابنة ماجد المصري تثير الجدل بهذه الإطلالة

فيديو

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ