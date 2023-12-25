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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

space X تعود من جديد.. كواليس إطلاق صاروخين عسكريين

صدى البلد

أطلق صاروخ فالكون 9 مهمة SARah-2 إلى مدار أرضي منخفض (LEO) من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا في الساعة 8:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

كان من المقرر أن تنطلق الرحلة يوم السبت الماضي ولكن تم تأجيلها يومًا للسماح بإجراء فحوصات أولية إضافية، وتهبط المرحلة الأولى لصاروخ SpaceX Falcon 9 في منطقة الهبوط 4 (LZ-4) في قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا يوم الأحد 24 ديسمبر 2024.

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ووفقا لموقع “سبيس”، تهبط المرحلة الأولى لصاروخ SpaceX Falcon 9 في منطقة الهبوط 4 (LZ-4) في قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا يوم الأحد 24 ديسمبر 2024.

وأرسلت مهمة SARah-2 قمرين صناعيين للاستطلاع للرادار ذي الفتحة الاصطناعية ("SAR" في "SARah-2") لصالح الجيش الألماني، وكتب في وصف المهمة : "ستواصل الأقمار الصناعية عملية استبدال مجموعة SAR-Lupe القديمة" .

كان SARah-2 هو الإقلاع الثامن للمرحلة الأولى من Falcon 9، وفقًا لشركة SpaceX. ثم عاد المعزز لهبوطه الثامن أيضًا، حيث هبط في فاندنبرج بعد حوالي 8 دقائق من الإطلاق.

وأطلقت الشركة 94 مهمة مدارية حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى رحلتين تجريبيتين لصاروخها العملاق ستارشيب الذي لم يصل إلى المدار.

Space الاقمار الصناعية الفضاء

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