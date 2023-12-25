منذر الكبير: الأهلى ريال مدريد أفريقيا والأحمر محظوظ بعلي معلول

شبه منذر الكبير المدير الفنى السابق للمنتخب التونسي قوة النادي الأهلي فى قارة أفريقيا بريال مدريد فى أوروبا على مستوى الأداء والاحتفاظ باللاعبين لفترات طويلة دون التفريط فى خدماتهم.

أكد الكبير خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني أن نجم الأهلي علي معلول ظهير بمواصفات أوروبية وتواجده داخل القلعة الحمراء إضافة كبيرة.

الأهلي محظوظ بـ معلول

أوضح المدير الفنى السابق للمنتخب التونسي أن علي معلول يمتلك فاعلية كبيرة على المرمى ويساعد فى تسجيل الأهداف مشيراً إلى أن النادي الأهلي محظوظ بامتلاك لاعب كبير مثل على معلول.

وأضاف: “منتخب مصر قوي للغاية ويملك لاعبين كبار ودائما يعرف اللعب فى المباريات والبطولات الكبري ولكن سيواجه بالطبع منتخبات جاهزة وجميعا شاهدنا منتخب المغرب فى كأس العالم الأخير بجانب قوة المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي”.

يذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تحت قيادة روي فيتوريا خلال الشهر الماضي.