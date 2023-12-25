أمن القاهرة يكشف ملابسات جرائم سرقة ويضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات العديد من وقائع السرقة وضبط مرتكبيها وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص "لخمسة منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والإتجار فيها .. وبحوزتهم (مجموعة من أجزاء السيارات - سيارة "مستولى عليها") وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.



وضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة.. وبحوزتهما (كمية من الكابلات الكهربائية والنحاس العازل للكابلات- كمية من غطاء كابلات الضغط العالى "جميعها خُـــردة مجهولة المصدر"- مجموعة من الأدوات) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات.

وكذا ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حال قيامه بعرض جهاز طبى للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية على أحد أصحاب محــال بيع المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.. وبمواجهته اعترف بسرقته من داخل مركز عيادات كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بقصد التصرف فيه بالبيع.

وضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".. وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة.. وضُبط بإرشاده كافة المسروقات بمسكنه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.