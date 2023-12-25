مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شهدت قرية عرب العيايدة، التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة واقعة مؤسفة حيث تعمد 3 اشخاص اطلاق النار على شاب عشريني عرف بعريس الخانكة والذي توفى بعد 25 يوما من زواجه.

مقتل عريس الخانكة بسبب مشاجرة لم يكن طرفا فيها

بدأت القصة في قرية عرب العيايدة، التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، عندما بادر شاب ( ابن عم المجني عليه ) بمعاكسة فتاتين في القرية، بينما لم يكن المجني عليه متواجدًا أو حاضرًا للأزمة برمتها.

أبلغت الفتاتان عئلتهما بما جرى من معاكستهما من هذا الشاب، فاحتكم الأهل لخال الشاب الذي دعا غلى جلسة عرفية بين العائلتين، لكنها لم تفلح في حل الأزمة أو إرضاء عائلة الفتاتين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.