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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنائس بني سويف تستعد لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد

صدى البلد

 تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد القيامة للإخوة المسيحيين، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها.

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وخلال الجولة، اطمأن السكرتير العام المساعد، إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة؛ لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فورا.


وكلف السكرتير العام المساعد، مسئولي الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي؛ للحفاظ على استمرار الخدمة.

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